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(Rehbinder) Hildegard
(Rehbinder) Hildegard
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1640
Дата смерти
1680
Пол
Женский
Отец
Rehbinder, a.d.H. Uddrich Henrik Bernharsson
1604 г.р.
Мать
Rehbinder (von Uexkull von Uxkull) Hildegard Elisabeth
Около 1609 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец:
Rehbinder, A.d.h. Uddrich Henrik Bernharsson
Мать:
Rehbinder Hildegard Elisabeth
Смерть
1680
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