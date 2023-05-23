(Rehbinder) Hildegard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Rehbinder) Hildegard

(Rehbinder) Hildegard

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

1680

Пол

Женский

Отец

1604 г.р.

Мать

Около 1609 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Rehbinder, A.d.h. Uddrich Henrik Bernharsson

Мать: Rehbinder Hildegard Elisabeth

Смерть
1680
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close