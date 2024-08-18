Морозова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.07.1905

Сын: Морозов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Морозов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович

Черевково, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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