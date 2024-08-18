Морозова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1974
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.07.1905
Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович
Черевково, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение
1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно