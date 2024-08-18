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Морозов Василий Иванович

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Место рождения

Завал, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

05.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1875

Отец: Морозов Иван Михайлович

Мать: Морозова Федосья Васильевна

Завал, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1905

Сын: Морозов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Морозов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна

Черевково, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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