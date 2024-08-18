Морозов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1875
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1905
Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна
Черевково, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно