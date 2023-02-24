Сураева (Земцова) Евфросиния Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сураева (Земцова) Евфросиния Давыдовна

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Земцов Давид Степанович

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
20.01.1914

Муж: Сураев Терентий Гордеевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ольга Терентьевна

Отец ребёнка: Сураев Терентий Гордеевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сураев Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Сураев Терентий Гордеевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Таисия Терентьевна

Отец ребёнка: Сураев Терентий Гордеевич

Смерть
Неизвестно
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