Сураева (Земцова) Евфросиния Давыдовна
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Земцов Давид Степанович
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
20.01.1914
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ольга Терентьевна
Отец ребёнка: Сураев Терентий Гордеевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Сураев Терентий Гордеевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Таисия Терентьевна
Отец ребёнка: Сураев Терентий Гордеевич
Смерть
Неизвестно