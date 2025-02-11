Сураев Терентий Гордеевич 03.04.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Сураев Терентий Гордеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 03.04.1895, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Сюраев Гордей ВасильевичОколо 1864 г.р.
Мать
Сюраева (Янгутова) Наталия АнтоновнаОколо 1861 г.р.
Супруги
Сураева (Земцова) Евфросиния Давыдовна1894 г.р.
Дети
(Сураева) Ольга Терентьевна1915 г.р.
Сураев Петр Терентьевич1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1895

Отец: Сюраев Гордей Васильевич

Мать: Сюраева (Янгутова) Наталия Антоновна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
20.01.1914

Жена: Сураева (Земцова) Евфросиния Давыдовна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Сураева) Ольга Терентьевна

Мать ребёнка: Сураева (Земцова) Евфросиния Давыдовна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сураев Петр Терентьевич

Мать ребёнка: Сураева (Земцова) Евфросиния Давыдовна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Сураева) Таисия Терентьевна

Мать ребёнка: Сураева (Земцова) Евфросиния Давыдовна

Смерть
Неизвестно

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