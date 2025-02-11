Сураев Терентий Гордеевич
мужской, родился 03.04.1895, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСюраев Гордей ВасильевичОколо 1864 г.р.
МатьСюраева (Янгутова) Наталия АнтоновнаОколо 1861 г.р.
Супруги
Дети
(Сураева) Ольга Терентьевна1915 г.р.
Сураев Петр Терентьевич1923 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1895
Бракосочетание
20.01.1914
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Сураева) Ольга Терентьевна
Мать ребёнка: Сураева (Земцова) Евфросиния Давыдовна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Сураева (Земцова) Евфросиния Давыдовна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Сураева) Таисия Терентьевна
Мать ребёнка: Сураева (Земцова) Евфросиния Давыдовна
Смерть
Неизвестно