Давлетов Мунир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетов Мунир

Место рождения

д Канны-Туркеева Буздякском районе Башкортостана

Дата рождения

08.11.1967

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетова (Богданова) Гульнара

Рождение ребёнка
09.08.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетова (Богданова) Гульнара

Рождение ребёнка
05.12.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетова (Богданова) Гульнара

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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