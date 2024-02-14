Давлетов Мунир
Место рожденияд Канны-Туркеева Буздякском районе Башкортостана
Дата рождения08.11.1967
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1987
Рождение ребёнка
09.08.1995
Рождение ребёнка
05.12.1996
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно