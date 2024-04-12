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Закружный Никанор Иванович

Место рождения

Владимировка, Чернігівська область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Закружный Иван Яковлевич

Мать: Закружная Вера

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Закружный Кирилл Никанорович

Мать ребёнка: Закружная Евфросиния Федоровна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Кульгейко Пульхерия Никаноровна

Мать ребёнка: Закружная Евфросиния Федоровна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.03.1875

Дочь: Закружная Дария Никаноровна

Мать ребёнка: Закружная Евфросиния Федоровна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1878

Сын: Закружный Андрей Никанорович

Мать ребёнка: Кравец Агафия Саввична

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1881

Дочь: Закружная Татьяна Никаноровна

Мать ребёнка: Кравец Агафия Саввична

Рождение ребёнка
05.01.1882

Дочь: Певень Домникия Никаноровна

Мать ребёнка: Кравец Агафия Саввична

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1884

Дочь: Закружная Анна Никаноровна

Мать ребёнка: Кравец Агафия Саввична

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.01.1885

Сын: Закружный Евтихий Никанорович

Мать ребёнка: Кравец Агафия Саввична

Владимировка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравец Агафия Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закружная Евфросиния Федоровна

Смерть
Неизвестно
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