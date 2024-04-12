Закружный Никанор Иванович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Закружный Иван Яковлевич
Мать: Закружная Вера
Рождение ребёнка
1861
Сын: Закружный Кирилл Никанорович
Мать ребёнка: Закружная Евфросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кульгейко Пульхерия Никаноровна
Мать ребёнка: Закружная Евфросиния Федоровна
Рождение ребёнка
17.03.1875
Дочь: Закружная Дария Никаноровна
Мать ребёнка: Закружная Евфросиния Федоровна
Рождение ребёнка
19.08.1878
Сын: Закружный Андрей Никанорович
Мать ребёнка: Кравец Агафия Саввична
Рождение ребёнка
03.01.1881
Дочь: Закружная Татьяна Никаноровна
Мать ребёнка: Кравец Агафия Саввична
Рождение ребёнка
05.01.1882
Дочь: Певень Домникия Никаноровна
Мать ребёнка: Кравец Агафия Саввична
Рождение ребёнка
18.01.1884
Дочь: Закружная Анна Никаноровна
Мать ребёнка: Кравец Агафия Саввична
Рождение ребёнка
19.01.1885
Сын: Закружный Евтихий Никанорович
Мать ребёнка: Кравец Агафия Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравец Агафия Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно