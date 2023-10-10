Певень (Закружная) Домникия Никаноровна
Место рождения
Дата рождения05.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1882
Отец: Закружный Никанор Иванович
Мать: Кравец Агафия Саввична
Рождение ребёнка
20.11.1905
Дочь: Петриченко Мария Евтроповна Евтропиевна
Отец ребёнка: Певень Евтропий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Певень Иван Евтропович Евтропиевич
Отец ребёнка: Певень Евтропий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекмарева Елена Евтроповна Евтропиевна
Отец ребёнка: Певень Евтропий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурзина Нина Евтроповна Евтропиевна
Отец ребёнка: Певень Евтропий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрющенко Вера Евтроповна Евтропиевна
Отец ребёнка: Певень Евтропий Трофимович
Смерть
Неизвестно