Певень (Закружная) Домникия Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Певень (Закружная) Домникия Никаноровна

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Место рождения

Владимировка, Чернігівська область

Дата рождения

05.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1882

Отец: Закружный Никанор Иванович

Мать: Кравец Агафия Саввична

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.11.1905

Дочь: Петриченко Мария Евтроповна Евтропиевна

Отец ребёнка: Певень Евтропий Трофимович

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Певень Иван Евтропович Евтропиевич

Отец ребёнка: Певень Евтропий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекмарева Елена Евтроповна Евтропиевна

Отец ребёнка: Певень Евтропий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурзина Нина Евтроповна Евтропиевна

Отец ребёнка: Певень Евтропий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрющенко Вера Евтроповна Евтропиевна

Отец ребёнка: Певень Евтропий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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