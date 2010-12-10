Крутихин Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1949
Дата смерти10.12.2010
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1949
Отец: Крутихин Александр
Рождение ребёнка
03.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.12.2010