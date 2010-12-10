Крутихин Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутихин Михаил Александрович

Крутихин Михаил Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1949

Дата смерти

10.12.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1949

Отец: Крутихин Александр

Мать: Крутихина Анфиса Егоровна

Рождение ребёнка
03.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.12.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close