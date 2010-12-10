Крутихин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутихин Александр

Крутихин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1949

Сын: Крутихин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Крутихина Анфиса Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крутихина Анфиса Егоровна

Смерть
Неизвестно
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