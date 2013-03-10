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Храмова Клавдия Васильевна

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Место рождения

Нижний Атлян, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

18.11.1951

Дата смерти

10.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1951

Отец: Храмов Василий Матвеевич

Мать: Храмова Мария Степановна

Нижний Атлян, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.12.1974

Сын: Храмов Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Макаров Геннадий

Нижний Атлян, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.03.1976

Сын: Храмов Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Сопин Юрий

Нижний Атлян, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сопин Юрий

Смерть
10.03.2013
Вандышевка, Уйский муниципальный район, Челябинская область
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