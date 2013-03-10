Храмова Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1951
Дата смерти10.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1951
Отец: Храмов Василий Матвеевич
Мать: Храмова Мария Степановна
Рождение ребёнка
07.12.1974
Сын: Храмов Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Макаров Геннадий
Рождение ребёнка
09.03.1976
Сын: Храмов Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Сопин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сопин Юрий
Смерть
10.03.2013
Вандышевка, Уйский муниципальный район, Челябинская область