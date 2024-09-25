Иншакова (Марчук) София (Софья) Александровна
Место рождения
Дата рождения23.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.2009
Сын: Иншаков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Иншакова Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
08.11.2012
Сын: Иншаков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Иншакова Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
11.07.2017
Дочь: Иншакова Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Иншакова Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
17.04.2019
Отец ребёнка: Иншакова Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
02.08.2024
Дочь: Иншакова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Иншакова Алексей Владимирович