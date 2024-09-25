Иншакова (Марчук) София (Софья) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иншакова (Марчук) София (Софья) Александровна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

23.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1984

Отец: Марчук Александр Тарасович

Мать: Марчук (Смекалина) Елена Анатольевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иншакова Алексей Владимирович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.10.2009

Сын: Иншаков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Иншакова Алексей Владимирович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.11.2012

Сын: Иншаков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Иншакова Алексей Владимирович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.07.2017

Дочь: Иншакова Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Иншакова Алексей Владимирович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.04.2019

Сын: Иншаков Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Иншакова Алексей Владимирович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.08.2024

Дочь: Иншакова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Иншакова Алексей Владимирович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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