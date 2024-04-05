Колосов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колосова) Маргарита
Мать ребёнка: Колосова (Ротарь) Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1980
Сын: Колосов Алексей
Мать ребёнка: Колосова (Ротарь) Надежда
Смерть
Неизвестно