Софронова (Васильева) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова (Васильева) Параскева Андреевна

Место рождения

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

22.04.1871

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
03.02.1867

Муж: Софронов Василий Федорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1868

Дочь: Софронова Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1868
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1869

Дочь: Кярпина (Софронова) Марфа (Мария) Васильевна

Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1871

Дочь: Софронова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1871

Дочь: Софронов Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
22.04.1871
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от родов

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