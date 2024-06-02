Софронова (Васильева) Параскева Андреевна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти22.04.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1867
Рождение ребёнка
01.01.1868
Дочь: Софронова Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович
Место жительства
1868
Рождение ребёнка
18.07.1869
Дочь: Кярпина (Софронова) Марфа (Мария) Васильевна
Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович
Рождение ребёнка
19.04.1871
Дочь: Софронова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович
Рождение ребёнка
19.04.1871
Дочь: Софронов Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Софронов Василий Федорович
Смерть
22.04.1871
от родов