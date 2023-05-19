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Липкина Дарья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Липкина Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Липкин Трофим Васильевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Липкин Николай Трофимович

Отец ребёнка: Липкин Трофим Васильевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липкин Семен Трофимович

Отец ребёнка: Липкин Трофим Васильевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Трофим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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