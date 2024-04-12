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Липкин Трофим Васильевич

Место рождения

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Липкин Василий Афанасьевич

Мать: не указана

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Липкина Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Липкина Дарья Антоновна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Липкин Николай Трофимович

Мать ребёнка: Липкина Дарья Антоновна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липкин Семен Трофимович

Мать ребёнка: Липкина Дарья Антоновна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Дарья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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