Липкин Трофим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Липкин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Липкина Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Липкина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Липкин Николай Трофимович
Мать ребёнка: Липкина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Липкина Дарья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липкина Дарья Антоновна
Смерть
Неизвестно