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Мудров Филипп

Место рождения

Благовещенье, Волокославинская волость, Кирилловский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Благовещенье, Волокославинская волость, Кирилловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудров Алексей

Мать ребёнка: ?

Благовещенье, Волокославинская волость, Кирилловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудров Николай

Мать ребёнка: ?

Благовещенье, Волокославинская волость, Кирилловский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Мудров Александр

Мать ребёнка: ?

Благовещенье, Волокославинская волость, Кирилловский уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Мудров Василий Филиппович

Мать ребёнка: ?

Благовещенье, Волокославинская волость, Кирилловский уезд
Смерть
Неизвестно

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