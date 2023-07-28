Мудров Филипп
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудров Алексей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудров Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1888
Сын: Мудров Александр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1897
Сын: Мудров Василий Филиппович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно