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Чернышев Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1988

Отец: Чернышев Николай Юрьевич

Мать: Чернышева Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева (Ерошкина) Олеся Владимировна

Рождение ребёнка
08.10.2017

Дочь: Чернышева Мирослава Юрьевна

Мать ребёнка: Чернышева (Ерошкина) Олеся Владимировна

Рождение ребёнка
11.04.2020

Дочь: Чернышева Милана Юрьевна

Мать ребёнка: Чернышева (Ерошкина) Олеся Владимировна

Рождение ребёнка
18.07.2023

Сын: Чернышев Николай Юрьевич

Мать ребёнка: Чернышева (Ерошкина) Олеся Владимировна

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