Чернышев Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.2017
Дочь: Чернышева Мирослава Юрьевна
Мать ребёнка: Чернышева (Ерошкина) Олеся Владимировна
Рождение ребёнка
11.04.2020
Дочь: Чернышева Милана Юрьевна
Мать ребёнка: Чернышева (Ерошкина) Олеся Владимировна
Рождение ребёнка
18.07.2023
Мать ребёнка: Чернышева (Ерошкина) Олеся Владимировна