Чернышев Николай Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1953
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.198
Дочь: Чернышева Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Чернышева Ирина Михайловна
Рождение
22.07.1953
Рождение ребёнка
08.03.1984
Дочь: Белоцерковская Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Чернышева Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
05.03.1988
Мать ребёнка: Чернышева Ирина Михайловна