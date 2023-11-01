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Чернышев Николай Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.198

Дочь: Чернышева Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Чернышева Ирина Михайловна

Рождение
22.07.1953

Отец: Чернышев Юрий Константинович

Мать: Хамитова Ираида Георгиевна

Рождение ребёнка
08.03.1984

Дочь: Белоцерковская Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Чернышева Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
05.03.1988

Сын: Чернышев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Чернышева Ирина Михайловна

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