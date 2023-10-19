Stchuko (Chernosvitova) Lidia Nikolaevna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Stchuko Georgy (Yury) Vladimirovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Stchuko Georgy (Yury) Vladimirovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1985