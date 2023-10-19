Stchuko (Chernosvitova) Lidia Nikolaevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиStchuko (Chernosvitova) Lidia Nikolaevna

Stchuko (Chernosvitova) Lidia Nikolaevna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Черносвитов Николай Николаевич

Мать: Черносвитова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Stchuko Georgy (Yury) Vladimirovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Stchuko Georgy (Yury) Vladimirovich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close