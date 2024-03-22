Stchuko Georgy (Yury) Vladimirovich
Место рождения
Дата рождения15.06.1905
Дата смерти06.10.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Stchuko Lidia Nikolaevna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Stchuko Lidia Nikolaevna
Смерть
06.10.1960
Похороны
Неизвестно