Stchuko Georgy (Yury) Vladimirovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Stchuko Georgy (Yury) Vladimirovich

Место рождения

Рим

Дата рождения

15.06.1905

Дата смерти

06.10.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Stchuko Lidia Nikolaevna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Stchuko Lidia Nikolaevna

Смерть
06.10.1960
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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