Черносвитова (Чеботаревская) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черносвитова (Чеботаревская) Ольга Николаевна

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Около ?.02.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
05.07.1893

Муж: Черносвитов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Stchuko Lidia Nikolaevna

Отец ребёнка: Черносвитов Николай Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около ?.02.1942
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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