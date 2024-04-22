Черносвитова (Чеботаревская) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиОколо ?.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
05.07.1893
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Stchuko Lidia Nikolaevna
Отец ребёнка: Черносвитов Николай Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около ?.02.1942
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург