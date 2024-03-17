Вдовин Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.10.1918
Дата смерти17.11.1918
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1918
Номер записи № 129 Октябрь. Родился 3 / крестили 7 Петр (внебрачный) – родители: Дер.Березовца крестьянская девица Мария Андреева МАЛИНА, православная Восприемники: Дер.Березовца кр-н Дмитрий Андреев ... Показать все
Смерть
17.11.1918
Номер записи № 115 Ноябрь. Умер 17 / погребена 19 –Грузинской волости дер.Березовца гражданина Михаила Васильева ВДОВИНА сын Петр, 6 нед, от родимца
Похороны
19.11.1918