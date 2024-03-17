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Вдовин Петр Михайлович

Место рождения

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

03.10.1918

Дата смерти

17.11.1918

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1898 г.р.

Мать

Вычислено 1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1918

Отец: Вдовин Михаил Васильевич

Мать: Вдовина (Малина) Мария (Мари) Андреевна

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Номер записи № 129 Октябрь. Родился 3 / крестили 7 Петр (внебрачный) – родители: Дер.Березовца крестьянская девица Мария Андреева МАЛИНА, православная Восприемники: Дер.Березовца кр-н Дмитрий Андреев ... Показать все
Смерть
17.11.1918
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Номер записи № 115 Ноябрь. Умер 17 / погребена 19 –Грузинской волости дер.Березовца гражданина Михаила Васильева ВДОВИНА сын Петр, 6 нед, от родимца
Похороны
19.11.1918
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

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