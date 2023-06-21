Вдовина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Алевтина Михайловна

Отец ребёнка: Вдовин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Вдовин Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно