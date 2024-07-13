Гайдашева (Ильинова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Гузеева (Гайдашева) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Гайдашев Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Гайдашев Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гайдашев Пантелей Яковлевич
Отец ребёнка: Гайдашев Яков Савельевич
Смерть
1966
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край