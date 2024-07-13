Гайдашева (Ильинова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдашева (Ильинова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдашев Яков Савельевич

Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Гузеева (Гайдашева) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Гайдашев Яков Савельевич

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Гайдашев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Гайдашев Яков Савельевич

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Гайдашев Пантелей Яковлевич

Отец ребёнка: Гайдашев Яков Савельевич

Смерть
1966
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

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