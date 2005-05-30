Гузеева (Гайдашева) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузеева (Гайдашева) Мария Яковлевна

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Место рождения

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1910 ст.

Дата смерти

30.05.2005

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Место
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Рождение
1910 ст.

Отец: Гайдашев Яков Савельевич

Мать: Гайдашева (Ильинова) Анна Васильевна

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузеев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Доновская (Гузеева) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Гузеев Алексей Васильевич

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гузеев Алексей Васильевич

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гузеев Алексей Васильевич

Смерть
30.05.2005

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