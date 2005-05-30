Гузеева (Гайдашева) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1910 ст.
Дата смерти30.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Доновская (Гузеева) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Гузеев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гузеев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гузеев Алексей Васильевич
Смерть
30.05.2005