Ильин Захар Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Захар Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Данилов

Ильин Захар Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Данила

Мать: не указана

Бракосочетание
05.09.1801

Жена: Ильина (Мокрецова) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Ильин Никанор Захаров

Мать ребёнка: Ильина (Мокрецова) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Ильин Григорий Захаров

Мать ребёнка: Ильина (Мокрецова) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Ильин Хрисанф Казак Ст. Полуденной Захариев

Мать ребёнка: Ильина (Мокрецова) Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно

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