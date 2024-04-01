Ильин Захар Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Данила
Мать: не указана
Бракосочетание
05.09.1801
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Ильина (Мокрецова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Ильина (Мокрецова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1824
Смерть
Неизвестно