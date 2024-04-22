Черноусов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1902
Дата смерти25.08.1902
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1902
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
25.08.1902
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]