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Черноусов Петр Васильевич

Место рождения

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.06.1902

Дата смерти

25.08.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1902

Отец: Черноусов Василий Евграфович

Мать: Черноусова -- Евдокия Ивановна

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
25.08.1902
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
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