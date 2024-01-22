Санубер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сеидов Сеидмири Сеидхусейнович
Отец ребёнка: Сеидхусейн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сеидкабира Сеидхусейнова
Отец ребёнка: Сеидхусейн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сеидгафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабаева Сеидшкюрана Сеидхусейн
Отец ребёнка: Сеидхусейн
Смерть
Неизвестно