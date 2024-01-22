Бабаева (Сеидова) Сеидшкюрана Сеидхусейн
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сеидхусейн
Мать: Санубер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаев Рамин Гахриманович
Отец ребёнка: Бабаев Гахриман Абдулбеширович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабаев Гахриман Абдулбеширович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно