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Бадритдинов Ахат Ахтарович

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Место рождения

Арасланово, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

17.09.1958

Дата смерти

15.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1958

Отец: Бадритдинов Ахтар Бадретдинович

Мать: Бадритдинова (Хисамитова) Сайма Хисамитовна

Арасланово, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадритдинова (Хусаинова) Фаиля Гаязовна

Рождение ребёнка
01.10.1980

Сын: Бадритдинов Фаиль Ахатович

Мать ребёнка: Бадритдинова (Хусаинова) Фаиля Гаязовна

Рождение ребёнка
24.01.1987

Сын: Бадритдинов Алмаз Ахатович

Мать ребёнка: Бадритдинова (Хусаинова) Фаиля Гаязовна

Смерть
15.07.2005

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