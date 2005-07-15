Бадритдинов Ахат Ахтарович
Место рождения
Дата рождения17.09.1958
Дата смерти15.07.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1980
Сын: Бадритдинов Фаиль Ахатович
Мать ребёнка: Бадритдинова (Хусаинова) Фаиля Гаязовна
Рождение ребёнка
24.01.1987
Сын: Бадритдинов Алмаз Ахатович
Мать ребёнка: Бадритдинова (Хусаинова) Фаиля Гаязовна
Смерть
15.07.2005