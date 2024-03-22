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Мамыкинъ Анисимъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.02.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1833

Отец: Мамыкинъ Измаилъ

Мать: Мамыкина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.08.1853

Жена: Мамыкина Устинья

Рождение ребёнка
15.05.1854

Дочь: Мамыкина Александра

Мать ребёнка: Мамыкина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1857

Дочь: Мамыкина Пелагея

Мать ребёнка: Мамыкина Устинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1858

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Мамыкина Устинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1860

Сын: Мамыкинъ Яковъ

Мать ребёнка: Мамыкина Устинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1862

Сын: Мамыкинъ Павелъ

Мать ребёнка: Мамыкина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1865

Сын: Мамыкинъ Петръ

Мать ребёнка: Мамыкина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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