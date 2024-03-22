Мамыкинъ Анисимъ
Место рождения
Дата рождения12.02.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1833
Отец: Мамыкинъ Измаилъ
Мать: Мамыкина Аксинья
Бракосочетание
19.08.1853
Жена: Мамыкина Устинья
Рождение ребёнка
15.05.1854
Дочь: Мамыкина Александра
Мать ребёнка: Мамыкина Устинья
Рождение ребёнка
04.05.1857
Дочь: Мамыкина Пелагея
Мать ребёнка: Мамыкина Устинья
Рождение ребёнка
01.09.1858
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Мамыкина Устинья
Рождение ребёнка
04.10.1860
Сын: Мамыкинъ Яковъ
Мать ребёнка: Мамыкина Устинья
Рождение ребёнка
28.06.1862
Сын: Мамыкинъ Павелъ
Мать ребёнка: Мамыкина Устинья
Рождение ребёнка
07.06.1865
Сын: Мамыкинъ Петръ
Мать ребёнка: Мамыкина Устинья