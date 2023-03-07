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Мамыкинъ Петръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.06.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1865

Отец: Мамыкинъ Анисимъ

Мать: Мамыкина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Мамыкинъ Евгений

Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Христина

Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
06.07.1892

Жена: Мамыкина Аксинья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1893

Сын: Мамыкинъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.07.1894

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.02.1896

Сын: Мамыкинъ Василий

Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.05.1899

Сын: Мамыкинъ Григорий

Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья

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