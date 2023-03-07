Мамыкинъ Петръ
Место рождения
Дата рождения07.06.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1865
Отец: Мамыкинъ Анисимъ
Мать: Мамыкина Устинья
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мамыкинъ Евгений
Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Христина
Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья
Бракосочетание
06.07.1892
Жена: Мамыкина Аксинья
Рождение ребёнка
23.06.1893
Сын: Мамыкинъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья
Рождение ребёнка
23.07.1894
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья
Рождение ребёнка
27.02.1896
Сын: Мамыкинъ Василий
Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья
Рождение ребёнка
?.05.1899
Сын: Мамыкинъ Григорий
Мать ребёнка: Мамыкина Аксинья