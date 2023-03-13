Мамыкина (Фомина) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Фоминъ Иванъ
Мать: Фомина Агрипина
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мамыкинъ Евгений
Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ
Бракосочетание
06.07.1892
Муж: Мамыкинъ Петръ
Рождение ребёнка
23.06.1893
Сын: Мамыкинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ
Рождение ребёнка
23.07.1894
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ
Рождение ребёнка
27.02.1896
Сын: Мамыкинъ Василий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ
Рождение ребёнка
?.05.1899
Сын: Мамыкинъ Григорий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ