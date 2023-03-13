Мамыкина (Фомина) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Фомина) Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Фоминъ Иванъ

Мать: Фомина Агрипина

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мамыкинъ Евгений

Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
06.07.1892

Муж: Мамыкинъ Петръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1893

Сын: Мамыкинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.07.1894

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.02.1896

Сын: Мамыкинъ Василий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.05.1899

Сын: Мамыкинъ Григорий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ