Аршинов Михаил Михайлович
Место рожденияКостромская губ, Чухломский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Аршинов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Аршинова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аршинов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Аршинова Екатерина Александровна
Костромская губ, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно