Аршинов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинов Михаил Михайлович

Место рождения

Костромская губ, Чухломский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Аршинов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Аршинова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аршинов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Аршинова Екатерина Александровна

Костромская губ, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинова Екатерина Александровна

Смерть
Неизвестно
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