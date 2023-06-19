Аршинова (Жукова) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Александр Федорович
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Аршинов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Аршинов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аршинов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Аршинов Михаил Михайлович
Костромская губ, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно