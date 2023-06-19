Аршинова (Жукова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова (Жукова) Екатерина Александровна

Место рождения

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Александр Федорович

Мать: Татьяна Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Аршинов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Аршинов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аршинов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Аршинов Михаил Михайлович

Костромская губ, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршинов Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно