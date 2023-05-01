Кутищев Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутищев Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Кутищев Иван Евтропович

Мать: не указана

Смерть
1977
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