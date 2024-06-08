Христинья Сидорова 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Христинья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Гринин) Елеазар Косьмин

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: (Гринин) Елеазар Косьмин

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: (Гринин) Елеазар Косьмин

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: (Гринин) Елеазар Косьмин

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: (Гринин) Елеазар Косьмин

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
2013

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