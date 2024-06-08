Христинья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1959
Смерть
2013