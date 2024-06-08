(Гринин) Елеазар Косьмин 27.07.1917 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гринин) Елеазар Косьмин

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.07.1917 ст.

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
27.07.1917 ст.

Отец: Гринин Кузьма Николаев

Мать: (Максимов) Василисса Лаврентьев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 500.лл222об-223 родители Села Новых Маклауш Косма Николаев Гринин и законная его жена Вассилиса Лаврентьева, оба православные
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христинья Сидорова

Крещение
30.07.1917 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 500.лл222об-223 восприемники Села Новых Маклауш крестьянин Марк Лаврентьев Максимов и Села Новаго Маклауша крестьянина Архипа Семионова Гринина жена Евдокия Васильева.
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Христинья Сидорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Христинья Сидорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Христинья Сидорова

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Христинья Сидорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1987

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