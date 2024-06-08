(Гринин) Елеазар Косьмин
Место рождения
Дата рождения27.07.1917 ст.
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1917 ст.
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 500.лл222об-223 родители Села Новых Маклауш Косма Николаев Гринин и законная его жена Вассилиса Лаврентьева, оба православные
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христинья Сидорова
Крещение
30.07.1917 ст.
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 500.лл222об-223 восприемники Села Новых Маклауш крестьянин Марк Лаврентьев Максимов и Села Новаго Маклауша крестьянина Архипа Семионова Гринина жена Евдокия Васильева.
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1959
Смерть
1987