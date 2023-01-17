Куранов Иван (Иоанн) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Иван (Иоанн) Федорович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.01.1891 ст.

Дата смерти

02.10.1892 ст.

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891 ст.

Отец: Куранов Федор Алексеевич

Мать: Куранова Агриппина Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Казак Николай Алексеевич Тутаринов и мещанка девица Александра Васильевна Захарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 3 номер 2 В семейном списке 1892 года 1 год
Смерть
02.10.1892 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от катара кишок в возрасте 2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-10 файл 60 номер 216
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