Куранов Иван (Иоанн) Федорович
Место рождения
Дата рождения01.01.1891 ст.
Дата смерти02.10.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891 ст.
Восприемники: Казак Николай Алексеевич Тутаринов и мещанка девица Александра Васильевна Захарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 3 номер 2 В семейном списке 1892 года 1 год
Смерть
02.10.1892 ст.
Умер от катара кишок в возрасте 2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-10 файл 60 номер 216