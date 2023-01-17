(Likhushin) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Likhushin) Дарья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Лихушин Ефим Семёнович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Лихушин Николай Ефимович

Отец ребёнка: Лихушин Ефим Семёнович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Лихушин Ефим Семёнович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Лихушин Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Лихушин Ефим Семёнович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Лихушин Ефим Семёнович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федосья Ефимовна

Отец ребёнка: Лихушин Ефим Семёнович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лихушин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Лихушин Ефим Семёнович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
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