(Likhushin) Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Лихушин Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Лихушин Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Лихушин Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Лихушин Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Лихушин Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федосья Ефимовна
Отец ребёнка: Лихушин Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Лихушин Ефим Семёнович