Лихушин Ефим Семёнович
Место рождения
Дата рождения1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федосья Ефимовна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец