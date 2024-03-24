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Ордина Валентина Митрофановна

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Место рождения

Вологодская область, Никольский район, деревня Козловка,

Дата рождения

31.01.1914

Дата смерти

13.09.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская область, Никольский район, деревня Козловка,
Рождение ребёнка
29.09.1947

Дочь: Минина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Ордин Василий Федорович

Челябинская область, город Златоуст
Смерть
13.09.1994
Вологодская область, Никольский район, поселок Левобережный,
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