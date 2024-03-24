Ордина Валентина Митрофановна
Место рожденияВологодская область, Никольский район, деревня Козловка,
Дата рождения31.01.1914
Дата смерти13.09.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1914
Вологодская область, Никольский район, деревня Козловка,
Рождение ребёнка
29.09.1947
Дочь: Минина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Ордин Василий Федорович
Челябинская область, город Златоуст
Смерть
13.09.1994
Вологодская область, Никольский район, поселок Левобережный,