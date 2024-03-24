Ордин Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордин Василий Федорович

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Место рождения

Вологодская область, Никольский район, деревня Кузнечиха

Дата рождения

13.08.1013

Дата смерти

25.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1013

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская область, Никольский район, деревня Кузнечиха
Рождение ребёнка
29.09.1947

Дочь: Минина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Ордина Валентина Митрофановна

Челябинская область, город Златоуст
Смерть
25.05.1979
Вологодская область, Никольский район, деревня Кузнечиха
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