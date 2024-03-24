Ордин Василий Федорович
Место рожденияВологодская область, Никольский район, деревня Кузнечиха
Дата рождения13.08.1013
Дата смерти25.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1013
Вологодская область, Никольский район, деревня Кузнечиха
Рождение ребёнка
29.09.1947
Дочь: Минина Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Ордина Валентина Митрофановна
Челябинская область, город Златоуст
Смерть
25.05.1979
Вологодская область, Никольский район, деревня Кузнечиха