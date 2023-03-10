Ионов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ионова Антонина Петровна
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ионова Антонина Петровна
Смерть
Неизвестно