Пономарев Борис Евстифеевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Пономарев Евстифей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пономарев Федор Борисович
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
?.07.1836
Сын: Пономарев Денис Борисович
Мать ребёнка: Пономарева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева ?
Смерть
Неизвестно