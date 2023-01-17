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Пономарев Борис Евстифеевич

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Место рождения

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Пономарев Евстифей

Мать: не указана

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пономарев Иван Борисович

Мать ребёнка: Пономарева ?

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пономарев Федор Борисович

Мать ребёнка: Пономарева ?

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.07.1836

Сын: Пономарев Денис Борисович

Мать ребёнка: Пономарева ?

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Прасковья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева ?

Смерть
Неизвестно
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