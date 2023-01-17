Богучарский (Каргин) Борис Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богучарский (Каргин) Борис Федосеевич

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Место рождения

Кружилинский, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

06.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Кружилинский, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.11.1951

Сын: Богучарский Виктор Борисович

Мать ребёнка: Каргина-Богучарская Мария Гавриловна

Красная Улька, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно
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