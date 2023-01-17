Богучарский (Каргин) Борис Федосеевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1951
Сын: Богучарский Виктор Борисович
Мать ребёнка: Каргина-Богучарская Мария Гавриловна
Красная Улька, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно