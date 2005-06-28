Каргина-Богучарская (Доронкина) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения01.05.1913
Дата смерти28.06.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1951
Сын: Богучарский Виктор Борисович
Отец ребёнка: Богучарский Борис Федосеевич
Красная Улька, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
28.06.2005