Каргина-Богучарская (Доронкина) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина-Богучарская (Доронкина) Мария Гавриловна

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Место рождения

Краснокутская, Боковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

01.05.1913

Дата смерти

28.06.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснокутская, Боковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.11.1951

Сын: Богучарский Виктор Борисович

Отец ребёнка: Богучарский Борис Федосеевич

Красная Улька, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
28.06.2005
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