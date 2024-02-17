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Марченко Полина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1922

Отец: Марченко Иван Иннокентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1945

Дочь: Пшекова Лариса Константиновна

Отец ребёнка: Пшеков Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
09.06.1947

Дочь: Пшекова Нина Константиновна

Отец ребёнка: Пшеков Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
09.06.1947

Сын: Пшевова Нина Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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