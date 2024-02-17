Марченко Полина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1922
Отец: Марченко Иван Иннокентьевич
Рождение ребёнка
25.11.1945
Дочь: Пшекова Лариса Константиновна
Отец ребёнка: Пшеков Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
09.06.1947
Дочь: Пшекова Нина Константиновна
Отец ребёнка: Пшеков Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
09.06.1947
Сын: Пшевова Нина Константиновна
Смерть
Неизвестно