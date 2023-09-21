Ефремов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Наиль
Мать ребёнка: (Гизатуллина) Фаима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гизатуллина) Фаима
Рождение ребёнка
1957
Сын: Ефремов Салих
Мать ребёнка: (Гизатуллина) Фаима
Смерть
Неизвестно