Ефремов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов ?

Ефремов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Наиль

Мать ребёнка: (Гизатуллина) Фаима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гизатуллина) Фаима

Рождение ребёнка
1957

Сын: Ефремов Салих

Мать ребёнка: (Гизатуллина) Фаима

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.